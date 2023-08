Ulm

Wetter und leere Plätze trüben erstes Burgbeben-Festival in Ulm

Plus Die sechs Band liefern beim ersten Burgbeben-Festival auf der Ulmer Wilhelmsburg ab, doch sie hätten mehr Publikum verdient gehabt. So waren die beiden Abende.

Von Stefan Kümmritz Artikel anhören Shape

Die (Wilhelms-)Burg sollte am Freitag und Samstag beben, gebebt haben aber eigentlich nur die Instrumente der auftretenden Bands, die Lautsprecherboxen und wohl auch die Bühnenbretter. Zum richtigen Burgbeben mit sechs Bands – jeweils drei am ersten und am zweiten Tag – fehlten die Menschen. Was am Samstag angesichts recht trostlosen Wetters mit kühlen Temperaturen und Regen noch recht verständlich war, war am Freitag nicht ganz nachzuvollziehen, zumal Roadstring Army, Die Autos und zum Schluss –bei einsetzendem Nieselregen Saint Chaos dem Publikum gut einheizten.

Wait of the World, Mischa und Die Happy hatten am Samstag zwar ähnlich viele beziehungsweise wenige Zuhörende, gaben aber ihr Bestes und hielten diese ordentlich bei Stimmung. Open-Air-erprobte Bands wissen eben, wie sie die vor der Bühne bei Laune halten können, auch wenn die Bedingungen nicht eben vorteilhaft sind.

