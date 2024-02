Nach Gewalttat an Lehrer: "Wir können nur hoffen, dass das Opfer überlebt" 

Auch zwei Tage nachdem eine Lehrkraft der Sägefeldschule in Ulm-Wiblingen niedergeschlagen wurde, gibt es offenbar noch keinen Verdächtigten.

Die Sonderkommission "Säge" der Polizei ermittelte auch am Mittwoch intensiv wegen versuchten Mordes. Der Täter ist nach wie vor auf der Flucht. Die Betroffenheit in Ulm ist groß.

Am Montag verletzte ein bislang Unbekannter in Ulm-Wiblingen einen Mann, der in Wiblingen als Lehrer arbeitet. Gegen 16 Uhr wurde die Lehrkraft nach Polizeiangaben von einem offenbar vermummten Mensch im Benediktinerweg in Ulm-Wiblingen mit einem unbekannten Gegenstand niedergeschlagen. Der Täter flüchtete nach der Tat.

Angriff auf Lehrer: "Soko Säge" ermittelt in Ulm-Wiblingen

Wie Gerhard Semler, als Leiter der Abteilung Bildung und Sport bei der Stadt Ulm für die Schulen zuständig, auf Nachfrage berichtet, seit der Täter "vermummt" gewesen. Dies hätte zumindest Zeugen berichtet. Nach seinen Informationen habe die Lehrkraft direkt nach der Tat in Lebensgefahr geschwebt. Wie es jetzt um den Lehrer bestellt ist, wisse er aber nicht. "Wir können nur hoffen, dass das Opfer überlebt."

Semler habe sämtliche Schulen in Ulm zeitnah und detailliert informiert, dass es in Wiblingen eine "Gefahrenlage" gegeben habe. Das sei guter Brauch in der Stadt, sodass die Gerüchteküche nicht hochkoche. Sollte der Täter gefasst werden, würde das auch schnell kommuniziert.

Nun sei die schulpsychologische Beratungsstelle vor Ort an der Sägefeldschule und leiste Unterstützung. Zudem sei ein Elternbrief von der Schulleitung verfasst worden, der über die Tat informiert habe. "Für die Schule ist das natürlich sehr belastend." Dennoch ging und geht der Unterricht an der Schule, die in einem als Brennpunkt bekannten Viertel liegt, weiter. "Die schulpsychologische Beratungsstelle unterstützt, wo sie kann." Auch Eltern mit Ängsten seien aufgefordert bei Bedarf diese Hilfestellung anzunehmen.

Die Polizei in Ulm wollte auf Nachfrage keine Infos zum Stand der Ermittlungen veröffentlichen. Auch nicht, ob Lehrerkörper oder die Schülerschaft gezielt als Zeugen vernommen werden. Keine Informationen gab es auf die Frage, warum die nahe Sägefeldhalle offenbar zur Spurensicherung gesperrt wurde. Die dort für Mittwoch geplante zweite Infoveranstaltung zur Unterbringung Geflüchteter in Wiblingen musste aufgrund der Tat nämlich abgesagt werden.

Die Tat erinnerte an einen Fall vor vier Jahren: In der Sägefeldschule war im Mai 2020 Amok-Alarm ausgelöst worden, weil eine Frau einen Mann mit Waffe gesehen haben wollte. Doch damals entpuppte sich das Ganze als Fehlalarm.