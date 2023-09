Ulm-Wiblingen

Abriss: Der Fußgängersteg über den Wiblinger Ring ist weg

Die Fußgängerbrücke über den Wiblinger Ring ist am Wochenende abgerissen worden.

Plus Die Brücke über die Straße zum Tannenplatz in Wiblingen war in die Jahre gekommen. Warum sie nicht saniert, sondern abgerissen wurde.

Jahrzehntelang war der Fußgängersteg über den Wiblinger Ring in Ulm eine Art Stadttor für den Tannenplatz, am Wochenende wurde der Steg abgerissen. Von Donnerstagabend an war der Wiblinger Ring dazu auf Höhe des Tannenplatzes voll gesperrt, damit mit schweren Baumaschinen die baufällige Brücke plattgemacht werden konnte.

Deshalb hat sich die Stadt Ulm für einen Abriss der Brücke entschieden

Schon vor einigen Jahren hatte die Stadt Ulm bei Verkehrszählungen festgestellt, dass die wenigsten Fußgänger über die Brücke den Wiblinger Ring überqueren, stattdessen wird direkt auf Fahrbahnniveau die Straßenseite gewechselt. Da der Fußgängersteg nach rund 50 Jahren zu einer Generalsanierung anstand, wurde die Entscheidung gefällt, den Steg abzureißen, da alle Ziele auch ohne Steg erreichbar sind. Direkt unter der Brücke befindet sich eine Verkehrsinsel als Querungshilfe für Fußgänger, sodass eine Fahrspur nach der anderen überquert werden kann, ohne erst über Rampen rund sechs Meter hoch laufen zu müssen.

