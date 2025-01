Auto brennt auf B30 bei Ulm: Glättegefahr wegen gefrierenden Löschwassers

Auf der B30 auf Höhe der Anschlussstelle Ulm-Wiblingen hat am Montagmorgen, gegen 7.24 Uhr, ein Auto gebrannt. Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt, rückte die Feuerwehr an und löschte den Brand. Während des Einsatzes kam es auf der Bundesstraße in Richtung Ulm zu Behinderungen. Weil wegen der Kälte das Löschwasser auf der Straße gefror, musste die Straßenmeisterei ebenfalls anrücken. Gegen 8.50 Uhr sei die Fahrbahn wieder freigegeben worden, heißt es. Ob bei dem Brand jemand verletzt wurde, konnte ein Polizeisprecher zunächst nicht sagen. Auch die Brandursache war am Vormittag noch unklar. (AZ/krom)

Anmerkung der Redaktion: Wir aktualisieren den Artikel, sobald wir neue Informationen haben.