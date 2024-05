Ulm-Wiblingen

vor 17 Min.

Auto erfasst Fußgängerin am Zebrastreifen: 35-Jährige wird schwer verletzt

In Ulm-Wiblingen kam es an einem Zebrastreifen zu einem schweren Unfall.

Die Frau will in Wiblingen mit ihrem Sohn einen Zebrastreifen überqueren und wird von einem Auto erfasst. Die 35-Jährige wird in einen Grünstreifen geschleudert.

Bei einem Unfall am Donnerstagabend im Ulmer Stadtteil Wiblingen ist eine 35 Jahre alte Fußgängerin schwer verletzt worden. Die Frau war nach Polizeiangaben an einem Zebrastreifen von einem Auto erfasst worden. Wie die Polizei mitteilt, fuhr gegen 18.30 Uhr ein 48-Jähriger mit einem Opel Corsa in der Straße Wiblinger Ring. Er war in Richtung Ravensburger Straße unterwegs. Bei der Bushaltestelle Tannenplatz fuhr er an den Fußgängerüberweg heran. Den benutzte zu diesem Zeitpunkt eine 35-Jährige mit ihrem zehnjährigen Sohn. Die Frau ging vom Tannenplatz kommend über den Zebrastreifen und wurde vom Opel erfasst. Durch die Kollision schleuderte sie etwa zwei Meter zur Seite auf einen Grünstreifen. Rettungskräfte brachten sie mit schweren Verletzungen in eine Klinik. Das Kind blieb unverletzt. Die Verkehrspolizei Laupheim hat die Ermittlungen zum Unfall aufgenommen. Laut Angaben des Autofahrers habe er die Fußgänger wohl wegen der schlechten Witterung zu spät gesehen. Zur Unfallzeit herrschte Starkregen. Am Opel des 48-Jährigen entstand ein Schaden von etwa 1500 Euro. (AZ)

