Ulm-Wiblingen

vor 3 Min.

Bauernhof brennt in Ulm-Wiblingen: Etwa 80 Feuerwehrleute im Einsatz

Am Montagmorgen bemerken Anwohner einen Brand auf einem Bauernhof in Ulm-Wiblingen. Die Hauptstraße in Alt-Wiblingen ist wegen der Löscharbeiten gesperrt.

Im Ulmer Stadtteil Wiblingen ist am Montagmorgen ein Feuer in einem Bauernhof ausgebrochen. Um kurz nach halb fünf Uhr morgens hatten Anwohner das Feuer entdeckt. Als die Feuerwehr eintraf, brannte das Wirtschaftsgebäude bereits. Derzeit kämpfen rund 80 Feuerwehrleute von einer Drehleiter und aus acht Strahlrohren gegen die Flammen. Brand in Wiblingen: Technisches Hilfswerk soll mit Bagger Schweine retten Sie konnten ein Ausbreiten auf die Umgebung verhindern. Im Bauernhof sind noch 35 Schweine eingeschlossen, da das Dach eingestürzt ist, kommen die Feuerwehrleute nicht an die Tiere heran. Das Technische Hilfswerk wird mit einem Bagger einen Weg freimachen. Für die Löscharbeiten ist die Hauptstraße gesperrt. (AZ)

