Ulm-Wiblingen

18:15 Uhr

Ben Zucker gibt beim Bilderbuch-Sommerabend in Wiblingen alles

Erstaunlich zart bei so viel kraftstrotzender Bandmusik: Ben Zucker bei seinem Auftritt im Wiblinger Klosterhof.

Lokal Er rennt, springt, tanzt und spielt. Im Klosterhof in Wiblingen gibt Ben Zucker alles, das Publikum ist glücklich. Zwischendurch wechselt der Sänger das Fach.

Von Stefan Kümmritz

Ein Sommerabend wie aus dem Bilderbuch – einfach Zucker! Und dann im Wiblinger Klosterhof ein Konzert. Es ist leicht und erfrischend, es versetzt die Fans in Begeisterung: ein Konzert mit Ben Zucker und seiner Band. Seine Anhängerschaft musste wegen Corona lange auf den Auftritt warten, doch am Donnerstag war es so weit. Im gut besetzten Klosterhof ließ sich der 38-Jährige, der mit bürgerlichem Namen Benjamin Fritsch heißt, dann auch nicht lumpen. Er gab alles, unterstützt von seinen routinierten Mitmusikerinnen und Mitmusikern und einem dreiköpfigen Chor, dessen einzelne Mitglieder echt gutes Gesangspotenzial mitgebracht hatten. Ob Fan oder Nicht-Fan von Ben Zucker, das Konzert war beeindruckend und der Sänger gab sich absolut volksnah und sympathisch.

