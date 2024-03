Container-Siedlung für Flüchtlinge: Termin für Infoabend steht fest

Die Frage, wo in Ulm-Wiblingen Container für Geflüchtete aufgestellt werden sollen, wird öffentlich diskutiert. Eine bislang unaufgeklärte Gewalttat stand dem jüngsten Termin im Weg.

Nachdem der jüngste Termin wegen einer Gewalttat bei der Sägefeldschule verschoben wurde, gibt es ein neues Datum: Der Infoabend zum Thema "Standorte für Wohncontainer für Geflüchtete in Wiblingen" findet am 20. März statt.

Nachdem in der ersten Informationsveranstaltung Ende Januar der Vorschlag der Verwaltung, 250 Unterbringungsplätze in Wohncontainern in der Nähe des Wiblinger Friedhofs zu bauen, heftig kritisiert worden war, legt die Verwaltung nun neue Vorschläge für weitere Standorte vor, über die der Gemeinderat - voraussichtlich im April - entscheiden wird.

Infoveranstaltung in Ulm-Wiblingen zu Container-Siedlung für Flüchtlinge

Die Infoveranstaltung in der Tannenplatz Sporthalle, Buchauer Straße 9, in Wiblingen am Mittwoch, 20. März, um 19 Uhr (Einlass ab 18.45 Uhr) wird von Bürgermeister Tim von Winning geleitet. Die Abteilungsleitungen aus dem Sozial-, Bau- und Liegenschaftsbereich werden ebenfalls für die Beantwortung von Fragen zur Verfügung stehen.

Vor dem jüngst abgesagten Infoabend verletzte ein bislang Unbekannter in Ulm-Wiblingen einen Mann, der in Wiblingen als Lehrer arbeitet. Gegen 16 Uhr wurde die Lehrkraft nach Polizeiangaben von einem bislang unbekannten Täter im Benediktinerweg in Ulm-Wiblingen mit einem unbekannten Gegenstand niedergeschlagen. Der Täter flüchtete nach der Tat. Einen Fahndungserfolg konnte die Polizei bislang nicht vermelden. Die "SoKo Säge" ermittelt noch immer. (heo)