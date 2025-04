Einbruch in Tierarzt-Praxis in Wiblingen: Tresor und Bargeld gestohlen

In eine Tierarzt-Praxis in Ulm-Wiblingen ist am Wochenende eingebrochen worden. Wie die Polizei mitteilt, wurden dabei Bargeld und ein Tresor gestohlen. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen Freitag, 17 Uhr, und Montag, 7 Uhr, im Dreifaltigkeitsweg. Die Täter öffneten gewaltsam mit einem Werkzeug ein Kellerfenster und anschließend eine Kellertür. Die Räume wurden durchsucht. Der Polizeiposten Ulm-Wiblingen hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 0731/401750 entgegen. (AZ)

