Getötetes Mädchen obduziert: Ermittler geben neue Erkenntnisse bekannt

Ein unschuldiges Kind wurde getötet, der Täter scheint schwere psychische Defizite aufzuweisen. Wer von uns kann sich hier ein Urteil erlauben? Richtig - er wurde erst einmal in eine geschlossene Anstalt eingewiesen. Und hier sollen Fachleute feststellen ob die psychische Erkrankung so schwerwiegend ist, dass eine Schuldunfähigkeit sich daraus ergibt. Mehr ist bisher nicht bekannt. Soweit einmal die bisherige Erkenntnis.

Eine andere Frage ist ob unsere Gesetze ausreichend sind. Da mag man geteilter Meinung sein, aber mittelalterliche Strafmaßnahmen bringen uns auch nicht weiter. Sicher wäre es wünschenswert wenn die Strafen mehr an die Tatschwere angepasst würden. Auf der anderen Seite können die Richter auch oft im Strafmaß eine höhere Strafe verhängen. Aber das alles muss in einem ordentlichen Prozess geschehen. Hier spielen halt die Hintergründe auch eine große Rolle.

Die Frage ist halt die, wollen wir Verhältnisse wie in den USA? In denen 9jährige Kinder in Handschellen abgeführt werden wegen Bagatellen. In denen die Gefängnisse überfüllt sind? Ob es gerechtfertigt ist, dass Lebenslänglich bei uns in der Regel 15 Jahre bedeuten ist wieder das andere Extrem. Aber solange der Gesetzgeber hier meint, man muss die Täter mit Samthandschuhen anfassen, wird sich da auch nichts ändern. Genauso wie bei Verhandlungen der Schutz der Täter über dem Schutz der Opfer steht. Auch hier könnte meiner Meinung nach der Gesetzgeber mal etwas ändern.

Aber solange das nicht der Fall ist, müssen wir mit den Gesetzen und deren Auslegung leben.

Und nur nebenbei erwähnt - eine Haftstrafe ist eigentlich noch die angenehmere Alternative als in der Psychiatrie. Das wird von jedem Strafverteitiger bestätigt werden.

