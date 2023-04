Getötetes Mädchen obduziert: Ermittler geben neue Erkenntnisse bekannt

Am Schulzentrum Ulm-Wiblingen wurde ein siebenjähriges Mädchen mit einem Messer getötet, mutmaßlich von ihrem Stiefvater. Jetzt gibt es neue Infos zum Fall.

Nach dem gewaltsamen Tod eines Mädchens in Ulm-Wiblingen haben Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch neue Erkenntnissen aus ihren bisherigen Ermittlungen bekannt gegeben. In einer gemeinsamen Pressemitteilung werden nähere Angaben zur Todesursache sowie zum mutmaßlichen Täter, dem 40 Jahre alten Stiefvater des Kindes, gemacht.

Demnach habe eine am Dienstag durchgeführte Obduktion der Leiche ergeben, dass das Mädchen aufgrund einer Messerverletzung verblutet war. Die Ermittlungsbehörden gehen zudem davon aus, dass es sich beim Auffindeort des toten Kindes in der Nähe des Schulzentrums in Ulm-Wiblingen auch um den Tatort gehandelt haben dürfte. Das Kind starb noch vor Ort. Nach dem bisherigen Kenntnisstand soll der Beschuldigte mit dem Kind wohl allein unterwegs gewesen sein, bevor es zur Tat kam.

Mädchen in Ulm-Wiblingen getötet: Warum der Stiefvater in die Psychiatrie kam

Konkrete Angaben zur Sache habe der Tatverdächtige bislang nicht gemacht. Aufgrund seiner ansonsten wirren Angaben und seines Auftretens beim Haftrichter sah sich die Staatsanwaltschaft nach eigenen Angaben dazu veranlasst, den an sich geplanten Haftbefehlsantrag abzuändern und die vorläufige Unterbringung des 40-Jährigen zu beantragen. Der Haftrichter des Amtsgerichts Ulm habe, wie bereits berichtet, diesem Antrag stattgegeben und ordnete an, dass der Mann in ein geschlossenes psychiatrisches Krankenhaus zu verbringen war.

Die Staatsanwaltschaft habe daraufhin dennoch umgehend ein psychiatrisches Gutachten bei einem Sachverständigen in Auftrag gegeben, um zu klären, ob der Mann zur Tatzeit schuldfähig war und ob von ihm eine Gefahr für die Allgemeinheit ausgeht. Der 40-Jährige schien bei seiner Festnahme nicht unter dem Einfluss von zuvor genossenen Alkohols oder sonstiger berauschender Mittel gestanden zu haben, heißt es weiter. Eine Blutprobe soll dennoch auf entsprechende Rückstände hin untersucht werden. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern unverändert an.

Der 40-Jährige soll sich am frühen Abend des Ostermontag gegen 17.20 Uhr über Notruf bei der Polizei gemeldet und angegeben haben, das Mädchen im Bereich des Schulzentrums in der Buchauer Straße getötet zu haben. Die Polizei fuhr nach eigenen Angaben sofort zum genannten Ort. Gegen 17.30 Uhr seien sie dort auf den Mann getroffen, hätten ihn daraufhin vorläufig festgenommen und zu einer Dienststelle gebracht. Rettungskräfte hätten dem Mädchen nicht mehr helfen können.

Am Tatort wurden am Dienstag erste Blumen und Kerzen niedergelegt. Drei jugendliche Mädchen, die angaben, das getötete Kind gekannt zu haben, sagten im Gespräch mit unserer Redaktion: "Sie war ein süßes Mädchen". (AZ/krom)