Mädchen nahe Schule getötet: Was Notfallseelsorger Eltern und Schüler raten

Erst Ece, jetzt die Siebenjährige: Kurz hintereinander treffen zwei schwere Verbrechen die Schulgemeinschaft in Ulm-Wiblingen. Was Schulamt und Notfallseelsorger dazu sagen.

Ein 40-Jähriger soll am späten Nachmittag des Ostermontag in Ulm-Wiblingen die Tochter seiner Lebensgefährtin mit einem Messer getötet haben. Der mutmaßliche Tatort im Hinterhof des Schulzentrums ist von Klassenzimmern der Albert-Einstein-Realschule aus sichtbar. Jene Schulgemeinschaft hat erst vor ein paar Monaten mit der 14 Jahre alten Ece bei der Messerattacke in Illerkirchberg eine Klassenkameradin verloren. Was das mit der Schule macht? "Die werden das sicher in Verbindung bringen", sagt Michael Lobenhofer, Chef der Notfallseelsorge Ulm. Was können Schüler, Eltern und Lehrkräfte nun also tun? Welche Rolle spielen die Ferien?

Über die Tat an sich ist noch nicht viel bekannt. Beim 40-Jährigen soll es sich nicht wie zunächst von der Polizei mitgeteilt, um den leiblichen Vater, sondern quasi um den Stiefvater handeln. Das von ihm mutmaßlich getötete sieben Jahre alte Mädchen sei die Tochter seiner Lebensgefährtin, so ein Polizeisprecher am Dienstagvormittag im Gespräch mit unserer Redaktion. Der 40-Jährige habe sich gegen 17.20 Uhr selbst bei der Polizei gemeldet und mitgeteilt, das Mädchen getötet zu haben. Widerstandslos hätten Beamte ihn vor Ort vorläufig festnehmen können. Für die Siebenjährige aber sei jede Hilde zu spät gekommen. Die Hintergründe sind noch unklar.

Mädchen in Ulm-Wiblingen getötet: Notfallseelsorger waren im Einsatz

Im Einsatz waren am Abend auch vier Kräfte der Notfallseelsorge Ulm. Direkte Tatzeugen aber hätten nicht betreut müssen, so Lobenhofer. Er sei derzeit dabei abzuklären, wie die Schulen bei der Aufarbeitung des Falls ins Boot genommen werden können. Bislang sei ihm das nicht gelungen. Wohl wegen der Ferien sei unter anderem die Schulleitung schwer zu erreichen. "Schlimm" und "tragisch", findet er, dass die Schulgemeinschaft nach dem Mord in Illerkirchberg nun wieder durch die Nähe zum mutmaßlichen Tatort mit einem derartig schrecklichen Verbrechen konfrontiert wird.

Dass die Tat in der Ferienzeit ereignete, habe Vor- und Nachteile. Zwar spielte sich wohl das meiste außer der eigentlich Schulzeit ab. Gegen 17.20 Uhr soll der 40-Jährige die Polizei gerufen haben. Insofern hätten es Schülerinnen und Schüler auch ohne Ferien während des Schulalltags wohl nicht unmittelbar mitbekommen, sondern am nächsten Tag. Dann aber wäre es für die Kinder und Jugendlichen eine "größere Belastung" als jetzt, meint Lobenhofer. Nun würden sie es aber nach und nach erfahren. Im Zweifel zuhause, nicht im Klassenverbung und womöglich ohne entsprechende Hilfe oder Unterstützung. Eine Folge auch: Sie können nicht gemeinsam darüber reden. "Das macht es wieder schwierig", so Lobenhofer.

Rat für Eltern: Kinder "nicht einfach blauäugig spielen" lassen

Eltern gibt er den Rat, Kindern als Ansprechpartner zur Verfügung zu stehen. Sollten die über das Ereignis sprechen wollen, würden die sich ihre Informationen schon einholen und Fragen stellen. Menschen, die in der Nähe des Tatorts wohnen, empfiehlt er darauf zu achten und Kinder darauf hinzuweisen, dass dort bestimmte Leute wie womöglich Polizisten unterwegs sind. "Nicht einfach blauäugig spielen und sich dort aufhalten", so Lobenhofer weiter.

Zeitgleich ist am Dienstag auch beim zuständigen Staatlichen Schulamt in Biberach die Aufarbeitung angelaufen. Inwiefern Schulen, Eltern und Lehrkräfte aber über den Vorfall informiert werden, war am Vormittag noch offen. Bislang sei noch nicht, welche Schule das Mädchen besuchte, so Schulrat Simon Schillung im Gespräch mit unserer Redaktion. Er hofft, dass die Aufarbeitung ähnlich gut funktioniere wie im Fall Illerkirchberg. Damals sei die Schulgemeinschaft "unter sich geblieben". Wichtig sei damals auch gewesen, dass Pressevertreter von Abstand genommen hätten, auf Schülerinnen und Schüler zuzugehen, um Fragen zu stellen. Das sei "goldwert" gewesen. "So konnte das Notfallseelsorger-Team ihre Arbeit machen." Aufgrund der Ferien dürfte das jetzt wieder der Fall sein. Auf der anderen Seite sei es nun etwas schwieriger, die Abläuft entsprechend zu organisieren.