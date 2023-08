Mann entreißt Mitarbeiterin in Apotheke ein Medikament und flüchtet

Ein 21-Jähriger kommt mit einem Rezept in eine Wiblinger Apotheke, will aber nicht dafür bezahlen. Er stiehlt das Medikament und rennt davon.

In einer Apotheke in Wiblingen hat ein 21-Jähriger am Montag ein Medikament gestohlen und ist geflüchtet. Die Polizei ist ihm jedoch auf der Spur. Durch Zeugenhinweise konnte der mutmaßliche Dieb identifiziert werden.

So hat sich der Diebstahl in einer Apotheke in Ulm laut Polizei zugetragen

Gegen 17.30 Uhr betrat der Mann eine Apotheke in der Pfullendorfer Straße. Bei einer Mitarbeiterin löste er ein Rezept ein. Da er das Medikament nicht bezahlen wollte, ging er hinter den Tresen und versuchte, es der Frau zu entreißen. Durch das gewaltsame Vorgehen erlitt die 19-Jährige leichte Verletzungen. Anschließend gelang es dem 21-Jährigen, mit dem Medikament aus der Apotheke zu flüchten.

Das Polizeirevier Ulm-West nahm die Ermittlungen auf. Den ersten Erkenntnissen zufolge soll der Mann zuvor bereits in einer anderen Apotheke das Rezept vorgezeigt haben. Dort fiel der Verkäuferin jedoch auf, dass es nicht für den 21-Jährigen ausgestellt war. Wie der Mann an das Rezept kam, versucht die Polizei nun zu ermitteln. (AZ)