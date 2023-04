Ulm-Wiblingen

vor 51 Min.

Siebenjährige vom Partner der Mutter getötet: "Sie war ein süßes Mädchen"

Am Tatort am Schulzentrum in Ulm-Wiblingen haben Anwohner erste Kerzen, Blumen und Kuscheltiere niedergelegt. Ein 40-Jähriger soll hier die Tochter seiner Lebensgefährtin getötet haben.

Plus Ein 40-Jähriger soll das siebenjährige Kind seiner Lebensgefährtin am Schulzentrum mit einem Messer getötet haben. Der Mann kommt in eine Psychiatrie, viele Fragen bleiben.

Von Michael Kroha Artikel anhören Shape

"Love you" steht auf dem Teddybären, den drei Mädchen am Dienstagnachmittag am Tatort ablegen. Tränen wischen sie sich aus ihren Gesichtern. Die Siebenjährige, erzählen sie, hätten sie über ihre Geschwister gekannt. Im Sommer hätte das Mädchen eingeschult werden sollen. Doch dazu wird es nun nicht mehr kommen. Am frühen Abend des Ostermontags soll ein 40-Jähriger die Tochter seiner Lebensgefährtin mit einem Messer am Schulzentrum in Ulm-Wiblingen getötet haben. Er rief selbst die Polizei und wurde kurz darauf vorläufig festgenommen. Viele offene Fragen aber bleiben. Dazu viel Wut, Trauer und vor allem Fassungslosigkeit. Bei der Schulgemeinschaft weckt der Vorfall schreckliche Erinnerungen.

"Furchtbar", beschreibt eine der drei Mädchen das Ganze. Die Siebenjährige sei das jüngste Kind der Familie gewesen. Zwei Brüder und eine Schwester soll sie gehabt haben. Dass sie erst zum neuen Schuljahr eingeschult hätte werden sollen, hätte daran gelegen, dass sie nicht gut genügend Deutsch gesprochen habe. Probleme innerhalb der Familie seien ihnen nicht bekannt. Entsprechend geschockt seien sie jetzt, so etwas habe sich nicht angedeutet. "Sie war ein süßes Mädchen." Braune Haare habe sie gehabt, immer habe sie lieb gespielt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen