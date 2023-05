Mittelaltermarkt zu Ulm bietet 2023 noch mehr Musik und Familienangebote

Wer will, kann sich von 18. Mai an auf eine Zeitreise begeben. Dann locken in Ulm-Wiblingen Mittelaltermarkt und Mittelalter-Festival – Neuheiten inklusive.

Auf dem Klostergelände in Wiblingen steht wieder eine Reise in die Vergangenheit an: Vier Tage lang findet dort der Mittelaltermarkt zu Ulm statt, Auftakt ist am Donnerstag, 18. Mai. Der Freitag ist zum zweiten Mal ein Festivaltag, diesmal mit einem üppigeren Programm als bei der ersten Auflage im Vorjahr. Auch für Familien ist noch mehr geboten als zuletzt. Wir verlosen Karten.

Der Donnerstag – Christi Himmelfahrt und Vatertag – sowie das Wochenende waren schon immer beliebt bei den Familien. Im Vorjahr testete Organisatorin Simone Keil erstmals ein neues Angebot. Am Freitag, wenn das Marktgelände erst um 17 Uhr öffnet, spielte eine Band. Die Idee zog. Dieses Jahr kommen drei Gruppen zum Festivaltag: Zunächst spielen Bordó Sárkány aus Ungarn, dann tritt die bei Mittelalterfestivals bekannte deutsche Band Zackenflanke auf, und vor der abschließenden Feuershow machen Koenix aus der Schweiz alpine mittelalterliche Musik.

Mittelaltermarkt zu Ulm auf dem Klostergelände in Wiblingen

Markteröffnung ist am 18. Mai um 10 Uhr, zum offiziellen Beginn eine Stunde später kommt Ulms Oberbürgermeister Gunter Czisch. An den drei regulären Markttagen Donnerstag, Samstag und Sonntag gibt es ein umfangreiches Unterhaltungsprogramm – erstmals auf zwei Bühnen. Auf der neuen, kleineren im Klosterhof gibt es Angebote speziell für Familien, darunter ein Puppentheater und Gauklerauftritte. Auf der großen Bühne sind ebenfalls Gaukler zu sehen, außerdem Musikgruppen und Feuershows. An den drei Tagen zeigt die Fechtkampfschule jeweils um 15 Uhr ihr Können. Kinder ab dem Kindergartenalter dürfen sich um 12, 14, 16 und 18 Uhr beim Kinderritterturnier auf Plüschpferden selbst versuchen. Für die Kleinen gibt es mit dem kleinsten Riesenrad der Welt und einem ebenfalls handbetriebenen Karussell auch zwei Fahrgeschäfte.

Der Markt besteht aus 100 Ständen. Dort sind auch Handwerkerinnen und Handwerker vertreten, die sonst nur für Museen arbeiten. "Das zeichnet uns aus, das ist schon etwas Besonderes", betont Simone Keil. Im Lustgarten sind überdies vier Bereiche aufgebaut, die vier Phasen des Mittelalters mit ihren Eigenheiten veranschaulichen.

Gewinnspiel: Wir verlosen Eintrittskarten

Im vergangenen Jahr zog der Mittelaltermarkt zu Ulm an den vier Tagen mehr als 10.000 Menschen an. Wer in diesem Jahr dabei sein will, kommt mit etwas Glück kostenlos zu Karten. Wir verlosen fünf Einzeltickets für Erwachsene und zwei Familientickets für den Mittelaltermarkt zu Ulm, einlösbar am 18., 20. oder 21. Mai. Wer am Gewinnspiel teilnehmen möchte, schickt einfach eine E-Mail mit dem Betreff "Mittelalter" an gewinnspiel@nuz.de. Einsendeschluss ist Freitag, 12. Mai, 12 Uhr. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden von uns ebenfalls per E-Mail benachrichtigt. Die Karten sind dann an Kasse 1 hinterlegt.

Bitte beachten Sie die Hinweise zum Datenschutz und die Informationspflichten nach Artikel 13 DSGVO unter augsburger-allgemeine.de/datenschutz oder unter der Telefonnummer 0821/777-2355. (AZ)