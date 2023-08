Nach Baustellen-Ärger fährt jetzt ein Pendelbus im 20-Minuten-Takt

Für Stadtrat Hans-Walter Roth war der bisherige Shuttle-Service in Wiblingen "eine Katastrophe". Nun haben die SWU auf die Kritik der Fahrgäste reagiert.

Aufgrund der Bauarbeiten in der Wiblinger Straße stellen die Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm (SWU) jetzt einen Pendelbus zur Verfügung, der zwischen Kemptener Straße und Erenlauh im 20-Minuten-Takt verkehrt. Zuvor hatte der Shuttle-Service viele Fahrgäste verärgert. Der Ulmer Stadtrat Hans-Walter Roth ( CDU) bezeichnete ihn als "Katastrophe".

Stadtrat Roth beschwert sich beim Ulmer Oberbürgermeister

In einem Beschwerdebrief an OB Gunter Czisch und die SWU berichtete Roth, dass er an einem Tag viermal vergeblich auf den Shuttle gewartet habe, weshalb er jedes Mal zum Tannenplatz und zurück habe laufen müssen. Die Busse seien in unregelmäßigen Abständen gefahren. Auf seine Frage, wann es zurückgehe, habe er nur Achselzucken als Antwort erhalten, so der Stadtrat. Aus der SWU-Information ließen sich weder feste Fahrzeiten noch verbindliche Tageszeiten entnehmen. Menschen mit Migrationshintergrund verzweifelten. "Gäste des Tannenplatzes, mit dem ICE angereist, scheitern schon am Ulmer Hauptbahnhof."

Jetzt haben die Stadtwerke auf die Kritik reagiert und setzen einen regelmäßigen Pendelbus ein. Dieser fährt von Montag bis Samstag von circa 6 bis 20 Uhr in beide Richtungen. Folgende Haltestellen werden bedient: Kemptener Straße, Saulgauer Straße, Tannenplatz Zentrum, Reutlinger Straße und Erenlauh. Ab dem 9. September werde die Linie 4 voraussichtlich wieder regulär verkehren.

Das sagen die SWU und OB Gunter Czisch zu dem Thema

"Durch die gesammelten Erfahrungen der letzten Tage mit dem Betrieb des Pendelbusses unter realen Verkehrsbedingungen sind wir jetzt in der Lage, den Takt zu verdichten", erklärte Ralf Gummersbach, Geschäftsführer der SWU Verkehr. "Wir können unseren Kundinnen und Kunden nun einen 20-Minuten-Takt sowie einen Fahrplan mit konkreten An- und Abfahrtszeiten anbieten. Dieser hängt ab sofort an allen betroffenen Haltestellen aus und ist auch online unter swu.de abrufbar."

Auch Oberbürgermeister Gunter Czisch ist mit dem Kompromiss zufrieden: "Wir haben auf die Rückmeldung aus der Bevölkerung schnell reagiert und nachgebessert. Ich bin mir sicher, dass die SWU mit diesem Fahrplan ein gutes Fahrtangebot bereitstellt, mit dem alle Beteiligten die Zeit der Baumaßnahme gut überbrücken können." (AZ, mru)