Radfahrer bei Unfall verletzt: Polizei sucht zweiten beteiligten Radfahrer

Zwei Radfahrer stoßen in Ulm-Wiblingen zusammen. Einer muss verletzt ins Krankenhaus, der andere fährt weiter. Ihn sucht nun die Polizei.

Bei Ulm-Wiblingen sind am Dienstagmorgen zwei Radfahrer zusammengestoßen. Ein 60-Jähriger wurde mit Verletzungen in eine Klinik gebracht. Die Polizei sucht nun den anderen beteiligten Radfahrer.

Kurz nach 7.30 Uhr war der 60-Jährige in der Ulmer Straße in Richtung Illerbrücke unterwegs. In Wiblingen, auf Höhe der Einmündung des Jägerwegs, wechselte er auf die linke Straßenseite um dort weiter zu fahren. Ein Radfahrer kam ihm entgegen. Den streifte der 60-Jährige und stürzte. Der andere Radfahrer hielt zunächst an, fuhr dann jedoch weiter.

Rettungskräfte brachten den verletzten 60-Jährigen in eine Klinik. Die Verkehrspolizei Laupheim nahm die Ermittlungen auf und sucht nach dem bislang unbekannten Radfahrer. Hinweise von Zeugen werden unter der Telefonnummer 07392/9630-320 entgegengenommen. (AZ)