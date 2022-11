Roller wird von Auto erfasst: 26-Jährige wird bei Unfall verletzt

In Ulm-Wiblingen kommt es zum Zusammenprall von einem Auto und einem Roller. Eine 26-Jährige wurde nach dem Unfall ins Krankenhaus gebracht.

Bei einem Unfall am Montagabend in Ulm-Wiblingen ist eine 26-Jährige leicht verletzt worden. Nach Polizeiangaben hat sie wohl die Vorfahrt eines Autos missachtet.

Demnach befuhr die 26-Jährige gegen 17.45 Uhr mit einem Kleinkraftrad die Gögglinger Straße in Wiblingen. An einer Einmündung fuhr sie mit dem Roller in die Hauptstraße ein. Zeitgleich kam von links ein 64-Jähriger in einem VW. Der kam aus Richtung Pranger und war in Richtung Unterkirchberg unterwegs. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge.

Die Frau stürzte und erlitt dabei leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten sie in eine Klinik. Die Verkehrspolizei Laupheim nahm die Ermittlungen auf. Sie schätzt den Schaden an den Fahrzeugen auf jeweils 1000 Euro. (AZ)