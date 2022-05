Rollerfahrer bei Unfall schwer verletzt: Autofahrer übersieht ihn beim Wenden

In Wiblingen wird bei einem Unfall ein Rollerfahrer schwer verletzt. Ein Autofahrer wollte wenden, übersah dabei aber den Mann auf dem Roller.

Bei einem Unfall am Mittwoch in Ulm-Wiblingen ist ein 73-Jähriger schwer verletzt worden. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus.

Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein 66-Jähriger gegen 15.30 Uhr mit seinem Opel die Donautalstraße in Richtung Wiblinger Ring. Etwa auf Höhe der Versöhnungskirche entschied er sich dazu, sein Fahrzeug zu wenden. Dabei übersah er laut Polizei einen entgegenkommenden Roller der Marke Honda. Der Autofahrer stieß mit dem 73-Jährigen zusammen, der bei dem Unfall schwer verletzt wurde.

Die Polizei ermittelt nun den genauen Unfallhergang. Den Sachschaden an beiden Fahrzeugen schätzt die Polizei auf etwa 2000 Euro. (AZ)