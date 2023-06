Ulm-Wiblingen

Sängerin ZAZ bietet einen französischen Abend im Klosterhof

Die Sängerin ZAZ, nicht im Klosterhof, sondern bei der Verleihung des Deutschen Nachhaltigkeitspreises. Das Management der Sängerin, das die Freigabe von Konzertfotos verlangte, ließ Anfragen dazu am Montag bis Redaktionsschluss gänzlich unbeantwortet.

Plus Mit mitreißenden Chansons endete das große Open Air im Wiblinger Klosterhof. ZAZ lockte noch einmal rund 3500 Menschen in die historische Kulisse.

Von Franziska Wolfinger

Sängerin ZAZ sprüht vor Lebensfreude, wenn sie auf die Bühne kommt. Den Weg dorthin bahnt sie sich, eskortiert von Security-Mitarbeitern mitten durch das Publikum. Dem Star so nah zu kommen, war für viele das erste Highlight des Abends.

Mit den etwas ruhigeren "Les jours heureux" (Die glücklichen Tage) startete ZAZ, die mit bürgerlichem Namen Isabelle Geffroy heißt, in das Konzert. Der Auftritt in Wiblingen ist Teil ihrer weltweiten Organique-Tour, zu der sie anlässlich ihres fünften Studioalbums "Isa" aufgebrochen war. Entstanden ist die Platte während der Pandemie – in erzwungener, aber durchaus willkommener Einsamkeit, wie die Sängerin immer wieder erklärt hatte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

