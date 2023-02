Stau nach B30-Unfall mit mehreren Fahrzeugen: Eine Person schwer verletzt

Ein Fahrzeug kam wohl beim Spurwechsel ins Schleudern und krachte am Ende gegen einen Baum. Auf der B30 bildete sich nach dem Unfall auf Höhe Ulm-Donautal ein Stau.

Auf der B30 in Fahrtrichtung Ulm hat sich am Donnerstagmorgen ein Unfall mit mehreren Fahrzeugen ereignet. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde dabei wohl eine Person "schwerer verletzt", so ein Polizeisprecher.

Der Unfall ereignete sich gegen 8.10 Uhr auf Höhe der Anschlussstelle Ulm-Donautal. Der Fahrer eines Fahrzeugs soll wohl beim Spurwechsel die Kontrolle über seinen Wagen verloren haben und ins Schleudern geraten sein. Das Fahrzeug krachte anschließend gegen die Leitplanke und kam von dort aus zurück auf die Fahrbahn. Anschließend prallte der Wagen gegen einen Baum. Der Fahrer erlitt schwerere Verletzungen.

Zwei weitere Fahrzeuge seien in den Unfall involviert gewesen sein. Näheres dazu war zunächst nicht bekannt. Einzig, dass es wohl keine weiteren Verletzten zu beklagen gibt.

Eine Vollsperrung der Bundesstraße sei nicht notwendig gewesen. Weil aber ein Fahrstreifen blockiert sei, kommt auf der B30 in Fahrtrichtung Ulm zu Stau und Behinderungen. (AZ)

Anmerkung der Redaktion: Wir aktualisieren den Artikel, sobald wir neue Informationen haben.