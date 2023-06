Streit eskaliert: Zwei Mädchen (16, 18) schlagen und treten 17-Jährige

An einer Unterführung in Ulm-Wiblingen eskaliert der Streit zwischen drei jungen Frauen. Ein Zeuge kann verhindern, dass auf die 17-Jährige weiter eingeschlagen wird.

Im Ulmer Stadtteil Wiblingen ist am späten Montagabend ein Streit zwischen drei jungen Frauen eskaliert. In der Folge sollen die 18 und 16 Jahre alten Mädchen eine 17-Jährige geschlagen und getreten haben. Die 17-Jährige wurde ins Krankenhaus gebracht.

Wie die Polizei mitteilt, seien die drei Frauen kurz nach 23 Uhr an einer Unterführung in der Donautalstraße in Streit geraten. Auslöser sollen wohl zurückliegende Vorfälle gewesen sein. Der Streit sei in einer körperlichen Auseinandersetzung geendet. Die 18-Jährige und die 16-Jährige hätten auf die 17-Jährige eingeschlagen und eingetreten.

Ein Zeuge hatte den Streit mitbekommen und sei der 17-Jährigen zu Hilfe geeilt. Die mutmaßlichen Schlägerinnen flüchteten zu Fuß. Der Zeuge verfolgte sie und konnte sie in der Nähe des Tatortes bis zum Eintreffen der Polizei festhalten.

Die 17-Jährige erlitt durch die Schläge und Tritte leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie vorsorglich in eine Klinik. Die Polizei Ulm nahm die Ermittlungen auf. Auf die 16 und 18 Jahre alten Täterinnen kommen nun Anzeigen wegen gefährlicher Körperverletzung zu. (AZ)