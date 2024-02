"Ti amo" und "Gloria": Umberto Tozzi kommt zum Open-Air in den Klosterhof

Hit wie "Ti amo" und "Gloria" machten den italienischen Sänger weltberühmt. Auf seiner Gloria Forever Il-Tour stoppt er auch in Wiblingen.

Mehr als 80 Millionen verkaufte Tonträger, zahlreiche Auszeichnungen und Top-Platzierungen in den Charts – mit zeitlosen Megahits wurde Umberto Tozzi zur Legende des Italo-Pop. Auf seiner Gloria Forever Il Tour kommt er am Sonntag, 18. August, um 19:30 Uhr nach Wiblingen in den Klosterhof, wo heuer auch Gossip, Alvaro Soler und Pur zu Gast sein werden.

Umberto Tozzi: Das sind seine Hits

Umberto Tozzi gilt als einer der größten Singer-Songwriter Italiens. 1974, mit 22 Jahren, begann er Songs für andere zu schreiben. Der große Durchbruch gelang Tozzi Ende der 1970er Jahre mit einem Hit-Hattrick: 1977 brach er mit "Ti amo" alle Rekorde und landete einen internationalen Bestseller, darauf folgte "Tu" und nur ein Jahr später erschien sein erfolgreicher Hit "Gloria". Bei der Produktion des Albums "Gloria" beschritt Tozzi erstmals einen für die damalige Zeit ungewöhnlichen Weg. Das Album entstand im Union-Studio München mit ausschließlich nichtitalienischen Musikern. 1987 gewann er das Sanremo-Festival und im selben Jahr konnte er Italien mit "Gente di mare" beim Eurovision Song Contest vertreten. Anlässlich des 40-jährigen Jubiläums seines Welthits "Ti amo" nahm Tozzi 2017 eine neue Version des Songs mit der Sängerin Anastacia auf, enthalten auf dem Sammelalbum "Quarant'anni che 'Ti amo’".

Einflüsse der Beatles und der Rolling Stones finden sich in seiner Musik ebenso wieder, wie die italienische und die englische Sprache. Seine Songs wurden und werden immer wieder gecovert. Mehrfach wurden Lieder aus seiner Feder in Kino-Soundtracks verwendet, wie zum Beispiel in "Flashdance", in "Asterix und Obelix", im Oscarnominierten Film "The Wolf of Wall Street" mit Leonardo di Caprio oder in der Netflix Serie "Haus des Geldes" und viele mehr.

Der Vorverkauf für das Konzert in Ulm-Wiblingen hat soeben begonnen. Karten gibt es bei den Geschäftsstellen der Tageszeitungen, bei den weiteren bekannten Vorverkaufsstellen und online auf www.provinztour.de.