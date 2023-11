Tochter beim Indianerspielen getötet: Vater kommt vor Gericht

Der Mann soll seiner Tochter die Hände hinter dem Rücken zusammengebunden und sie dann getötet haben. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 40-Jährigen Mord vor.

Die Tat am Ostermontag dieses Jahres löste in der Region rund um Ulm und darüber hinaus Entsetzen aus. Ein 40-Jähriger, der mutmaßliche Vater soll im Hof des Schulzentrums in Ulm-Wiblingen seine Tochter getötet haben. Die Siebenjährige soll davon ausgegangen sein, dass ihr Papa mit ihr "Indianer spielen" wollte. Der Mann habe dem Kind die Hände hinter dem Rücken zusammengebunden und es dann mit einem Messer tödlich am Hals verletzt. Nun kommt der Fall vor Gericht.

Der 40 Jahre alte Serbe muss sich ab Dienstag, 14. November, 8.30 Uhr vor der 3. Großen Strafkammer als Schwurgericht am Landgericht Ulm verantworten. Der Mann, der vorläufig in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht ist, wird verteidigt vom Ulmer Rechtsanwalt Alfred Nübling. Der Beschuldigte soll nach der Tat am 10. April selber die Polizei angerufen haben. Er konnte noch vor Ort festgenommen werden.

Heimtückischer Mord in Ulm-Wiblingen: Vater soll dauerhaft in psychiatrische Klinik

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann heimtückischen Mord vor. Allerdings geht die Anklagebehörde davon aus, dass der Beschuldigte wegen einer psychischen Erkrankung nicht schuldfähig ist. Die Staatsanwaltschaft will erreichen, dass der Beschuldigte dauerhaft in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht wird, da von ihm eine erhebliche Gefahr für die Allgemeinheit ausgehe.

Die Ermittler waren zunächst davon ausgegangen, dass es sich bei dem mutmaßlichen Täter um den Stiefvater des Kindes handelte. Ein anderer Mann habe die Vaterschaft für das Kind formell anerkannt, so der Oberstaatsanwalt Michael Bischofberger zu dem Zeitpunkt, als die Erhebung der Anklage mitgeteilt wurde. Es wird jedoch für möglich gehalten, dass die Vaterschaftsanerkennung dem Kind nach einem abgelehnten Asylantrag ein Aufenthalts- und Bleiberecht in Deutschland sichern wollte. Der Mann, der sich mutmaßlich wahrheitswidrig als Vater des Kindes ausgegeben hat, ist Deutscher.

Mädchen am Schulzentrum Ulm-Wiblingen getötet: Urteil soll Ende November fallen

Die Mutter der getöteten Siebenjährigen hat sich dem Verfahren als Nebenklägerin angeschlossen. Sie wird vertreten vom Ulmer Rechtsanwalt Alexander Oriold. Insgesamt drei Verhandlungstage sind angesetzt. Zwölf Zeugen und eine Sachverständige sollen aussagen. Zu allen Terminen ist zudem ein psychiatrischer Sachverständiger geladen. Den Vorsitz der Kammer führt Richter Wolfgang Tresenreiter, richterliche Beisitzerinnen sind Hanna Eckert und Julia Kühn. Mit einem Urteil wird am Dienstag, 28. November, gerechnet. (AZ/krom)

