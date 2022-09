Tragisches Unglück: Pferd stürzt in die Iller und stirbt

Bei Ulm-Wiblingen stürzt ein altes Pferd in die Iller. Es folgt ein spektakulärer Rettungseinsatz. Am Ende aber muss das Tier von einem Tierarzt erlöst werden.

Ein tragisches Unglück hat sich am Sonntagabend an der Iller bei Ulm-Wiblingen ereignet. Ein altes Pferd erschrak, stürzte in den Fluss und kam nicht mehr an Land. Ein Großaufgebot von Rettungskräften eilte herbei. Zum Einsatz kam unter anderem ein Kran der Ulmer Feuerwehr. Am Ende aber musste ein Tierarzt das Pferd von seinem Leid erlösen.

Der Vorfall ereignete sich gegen 18.30 Uhr in der Nähe eines privaten Reitstalls. Bei dem Tier handelt es sich nach Angaben der Betreiberin des Reitstalls um ein mit 31 Jahren schon sehr betagtes Tier. Es sei nicht mehr geritten worden, sondern lediglich von einem Pfleger im Gelände ausgeführt worden. Es sei sein Ein und Alles gewesen.

"Ungewöhnlicher" Einsatz der Rettungskräfte: Pferd stirbt in der Iller

Als jener Mann am Sonntagabend mit dem Tier wieder einmal unterwegs war, sei es am eigenen Strick erschrocken und habe sich dabei den Fuß gebrochen. Das Pferd stürzte daraufhin in die Iller und kam nicht mehr selbstständig ans Ufer. Kräfte der Feuerwehr und der DLRG rückten an. Bei Facebook wurden Fotos vom Einsatz veröffentlicht. Die DLRG spricht dort von einem "Wasserrettungseinsatz der ungewöhnlichen Art".

Mit einem Kran hielt die Feuerwehr das Pferd wohl mehr als eine Stunde über Wasser, damit es nicht ertrinkt. Am Ende aber musste es durch einen Tierarzt von seinem Leiden erlöst werden. Mithilfe des Schwerlastkrans wurde das Tier aus dem Wasser geborgen. (krom)