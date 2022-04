Wichtiger Schritt für geplanten Tunnel unter dem Blaubeurer Tor in Ulm

Mit Tempo treibt Ulm die Pläne für den Tunnel unter dem Blaubeurer Tor voran. Ein weiterer Zwischenschritt ist geschafft. Wo noch Probleme lauern könnten.

Einstimmig hat der Ulmer Bauausschuss am Dienstagabend die Pläne für einen Tunnel unter dem Blaubeurer Tor um einen entscheidenden Schritt vorangebracht. Der Bebauungsplan ist aufgestellt, nun können sich Behörden und Unternehmen, aber auch Bürgerinnen und Bürger zu Wort melden. Die Stadtverwaltung treibt das Projekt schnell voran, die Zeit drängt.

Anstelle der maroden Brücke über das Blaubeurer Tor soll noch vor der Landesgartenschau 2030 ein Tunnel gebaut werden, der unter dem historischen Tor hindurchführt. Der Blick auf Tor und Stadt soll frei werden, eine grüne und ansprechend gestaltete Freifläche entstehen. Geplant sind der Rückbau der Brücke, die Tieferlegung der B10 samt einem Schwenk nach Osten und die Auflösung des von vielen gefürchteten Blaubeurer Rings. Ihn ersetzen laut Plan zwei Kreuzungen mit Ampeln. Langfristig sollen am Rand des Areals südöstlich (in Richtung Dichterviertel) Häuser mit Wohnungen und Geschäftsräume und südwestlich (in Richtung Blaubeurer Straße) Gebäude für Firmen und größere Geschäfte entstehen. Für das Tempo, mit der die Pläne entwickelt worden sind, gab es im Ausschuss Lob von CDU-Stadtrat Winfried Walter.

Blaubeurer-Tor-Tunnel in Ulm soll zur Landesgartenschau 2030 fertig sein

Das Gebiet umfasst 4,8 Hektar, das entspricht knapp sieben durchschnittlich großen Fußballfeldern. Auch an anderen Knotenpunkten der B10 soll die zentrale Verkehrsachse umgestaltet werden: effizienter, ansehnlicher und mit mehr Raum für alle, die zu Fuß oder mit dem Rad unterwegs sind. Hier sind die Pläne aber noch nicht so weit gediehen. Durch die Umgestaltung am Blaubeurer Tor versprechen sich Verwaltung und Politik eine optische Aufwertung, die den motorisierten Verkehr nicht beeinträchtigt. Zwar müssen abermals Bäume gefällt werden. Doch sie sollen zum einen gleichwertig und dauerhaft ersetzt werden, zum anderen soll insgesamt mehr Grün entstehen.

Weil Tunnel und Baustelle nahe der historischen Bauwerke entstehen, ist zusätzlicher Aufwand nicht auszuschließen. Archäologische Untersuchungen und auch denkmalschutzrechtliche Genehmigungen könnten erforderlich werden. Denkbar ist auch, dass im Boden Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden werden.

Lesen Sie dazu auch

Noch in diesem Jahr soll nach Angaben von Tim von Winning mit ersten Arbeiten begonnen werden, das Land Baden-Württemberg habe finanzielle und inhaltliche Unterstützung zugesagt. "Es ist anspruchsvoll", räumte der Baubürgermeister ein. Auf Bitte der Grünen-Rätin Julia Drozd will die Stadtverwaltung prüfen, ob der Brückendeckel eine theoretisch mögliche künftige Straßenbahntrasse tragen könnte, die in die Blaubeurer Straße einbiegt.