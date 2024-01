Ulm

Wie 40.000 Kühlschränke: Die Fernwärme Ulm investiert Millionen in Kälte

Plus Im Ulmer Science-Park wird immer mehr Kälte benötigt. Was es damit auf sich hat und wieso die Fernwärme Ulm eine Art riesigen Kühlschrank bauen will.

Von Philipp Scheuerl

Dass Menschen auch bei Minusgraden in einer warmen Wohnung sitzen können, dafür ist die Fernwärme Ulm (FUG) eigentlich verantwortlich. Was der Versorger in diesem Jahr vorhat, klingt daher ungewöhnlich. Die FUG möchte ihr Versorgungsnetz für Fernkälte ausbauen und mehrere Millionen Euro in eine Kältezentrale investieren. Der Ulmer Energielieferant hat eine Kooperation mit der Universität Ulm und betreibt am Oberen Eselsberg ein sogenanntes Kältenetz. Dieses wird bislang von Kühlungsanlagen der Universität gespeist und kommt speziellen Forschungseinrichtungen im Science-Park zugute. Weil in dem Gebiet die Nachfrage nach Kälte steigt, möchte die Fernwärme Ulm Abhilfe schaffen und kräftig Geld in ein eigenes Kältewerk investieren.

Ulmer Forschungseinrichtungen werden mit Kälte beliefert

Was ist Fernkälte, und warum gibt es im Nordwesten von Ulm ein Fernkältenetz? Patrick Ruf ist der Leiter der Fernwärme sowie Fernkälte bei der FUG. Er erklärt, worum es dabei geht. Fernkälte ist dafür da, größere Räume oder Produktionsprozesse zu kühlen. Das betreffe also weniger Kühlschränke oder Klimaanlagen von Privatwohnungen, erklärt der Ingenieur.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

