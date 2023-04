Ulm

06:30 Uhr

Wie Bürgerinnen und Bürger Ulm verändern wollen

Viele Ideen, viele Klebezettel: Beim Stadtkonvent der Grünen konnten Bürgerinnen und Bürger vorschlagen, was in Ulm anders und vor allem besser werden könnte.

Plus Beim Stadtkonvent sind Ideen und Wünsche gesammelt worden. Organisatorin Lena Schwelling erklärt, warum Guerilla-Aktionen der nächste Schritt sein könnten.

Von Sebastian Mayr Artikel anhören Shape

Was, wenn Radfahrerinnen und Radfahrer im Sommer einfach eine Straße kapern? Wenn sie aus einer Autospur kurzerhand eine Fahrradstraße machen? Lena Schwelling kann sich das vorstellen. "Vielleicht machen wir im Sommer ja mal eine Guerilla-Aktion", sagt sie. Bessere, direktere Radverbindungen: Das war einer der Punkte, den Teilnehmende am Ulmer Stadtkonvent besonders häufig genannt haben. Das Treffen im Stadthaus soll keine einmalige Themensammlung sein. Grünen-Stadträtin Schwelling will, dass an den Wünschen gearbeitet wird. Der Stadtkonvent soll Auftakt für ein besonderes Politikformat sein.

OB-Wahl steht an: Grüne organisieren Stadtkonvent in Ulm

Am 3. Dezember wird ein neuer Oberbürgermeister oder eine neue Oberbürgermeisterin für Ulm gewählt. Voraussichtlich im Mai entscheiden die Bürgerinnen und Bürger über den neuen Gemeinderat. Das Stadtoberhaupt wird für acht Jahre gewählt, das Stadtparlament für fünf. Dass beide Wahlen so nah beieinander liegen, kommt selten vor. "Wir haben jetzt einen großen Fokus auf Kommunalpolitik, das wollen wir nutzen", betont Schwelling. 2011 hatten die Grünen in Baden-Württemberg die "Politik des Gehörtwerdens" eingeführt. In diesem Zusammenhang durfte die Bürgerschaft auch darüber abstimmen, ob das Land das Verkehrsprojekt Stuttgart 21 mitfinanzieren soll oder nicht. Heute sagt Lena Schwelling, die auch Landesvorsitzende ihrer Partei ist: "Gehörtwerden reicht nicht mehr." Ohnehin habe Ulm eine lange Tradition, die Bürgerschaft politisch zu beteiligten.

