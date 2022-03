Ulm

vor 42 Min.

Wie Corona die Ulmer Messe-Landschaft verändert hat

Der Messe-Chef Jürgen Eilts in einer Halle in der Ulmer Friedrichsau. In Corona-Zeiten wurde hier nichts verkauft, sondern geimpft.

Plus Eigentlich würde der Aufbau der Frühjahrsmessen starten. Doch selbst nach Corona rechnet der Chef der Ulmer Messe nicht mit der Rückkehr solcher Großveranstaltungen.

Von Oliver Helmstädter

Fast 100.000 Menschen strömten zu Hochzeiten der Publikumsmessen zur "Leben-Wohnen-Freizeit." Hier gab es alles, was das Herz begehrt: Von Gemüsehobeln über Garagentore bis hin zu Milchprodukten in der Kühltasche zum Vorzugspreis. Schon lange vor Corona ging der letzte Veranstalter der LWF pleite. Bis kurz vor Beginn der Pandemie bastelte das Messe-Team in Ulm um Geschäftsführer Jürgen Eilts an einem Nachfolger. Der wird jedoch nicht kommen. "Publikumsmessen sind tot", sagt Jürgen Eilts. Doch das Geschäft mit anderen Messen längst nicht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen