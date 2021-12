Wie Corona-„Spaziergänger“ der Stadt Ulm auf der Nase herumtanzen

Plus Zu einem angeblich spontanen Spaziergang treffen sich in Ulm dieser Tage verstärkt Gegner der Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie.

Zwar nicht mit Fackeln, dafür aber mit Kerzen, Grablichtern und Laternen waren rund 300 Querdenker am Montagabend durch die Ulmer Innenstadt getingelt. Aus Protest gegen die Corona-Vorsichtsmaßnahmen. Pikant: Solche Zusammenkünfte müssen bei der Stadt eigentlich angemeldet werden. Durch Verabredungen in Sozialen Medien umschiffen die Querdenker diese Auflage.