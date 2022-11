Ulm

06:15 Uhr

Wie das Münster mit neuen Fenstern strahlt – und was die Stifter bewegt

Plus Zwei neue Fenster werden am Samstag im Ulmer Münster vorgestellt. Künstler Thomas Kuzio ist bewegt, ein Stifter-Ehepaar erinnert an andere.

Von Dagmar Hub Artikel anhören Shape

Halbzeit! Am Samstag um 14 Uhr werden die beiden neuen Glasfenster im Nordschiff des Ulmer Münsters feierlich vorgestellt, die jetzt eingebaut wurden. OB Gunter Czisch, Prälatin Gabriele Wulz und der Künstler Thomas Kuzio werden sprechen. Ein Jahr nach der Präsentation der ersten beiden Fenster des achtteiligen Zyklus von Thomas Kuzio sind damit vier neue Glasfenster im Nordschiff eingebaut. Schon vorher hat ein Stifter-Ehepaar seine Motivation erklärt.

