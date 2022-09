Ulm

Wie das Reichsbanner vor knapp 100 Jahren für die Demokratie kämpfte

Die Mitglieder des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold traten gegen Extremismus ein. In Ulm und Neu-Ulm schlossen sich 1200 Bürger der Sache an.

Lokal Das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold setzte sich gegen den aufkeimenden Nationalsozialismus ein. Auch Menschen in Ulm und Neu-Ulm waren dabei, wie eine Ausstellung nun zeigt.

Von Dagmar Hub

Die Wanderausstellung „Für Freiheit und Republik! Das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold im Kampf für die Demokratie 1924 – 1933“ zieht gerade, kuratiert von Stefan Heinz von der Berliner Gedenkstätte Deutscher Widerstand, durch das Land. In Ulm ist sie bis zum 30. Oktober zu sehen. Schülerinnen und Schüler eines Geschichtskurses am Ulmer Kepler-Gymnasiums haben in Zusammenarbeit mit dem Dokumentationszentrum Oberer Kuhberg zusätzliche Tafeln zur lokalen Reichsbanner-Geschichte erstellt, da es in Ulm wie auch in Neu-Ulm Ortsgruppen gab, die nach ihrer Vereinigung insgesamt 1200 Mitglieder zählten.

