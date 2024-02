Ulm

Wie das Ulmer Roxy die Corona-Pandemie erfolgreich überstanden hat

Plus 2023 kamen so viele Besucher wie seit 15 Jahren nicht mehr ins Roxy. Geschäftsführer Grupp erklärt, mit welchen Neuerungen die Kulturhallen das Publikum locken.

Von Franziska Wolfinger

Corona war eine Zäsur für die Kulturbranche. Was bis zum Ausbruch der Pandemie unmöglich schien – und auch jetzt im Rückblick unwirklich wirkt – war vor vier Jahren plötzlich Realität. Von heute auf morgen war von Theateraufführungen bis Konzerten alles abgesagt, auch Sportstadien mussten leer bleiben. Viele Einrichtungen spüren die Nachwirkungen noch immer, andere sind zumindest auf Vor-Corona-Niveau angekommen und das Ulmer Roxy vermeldete kürzlich sogar einen Besucherrekord.

Fast 100.000 (genau: 98.317) Besucherinnen und Besucher kamen im vergangenen Jahr in die Kulturhallen, teilt das Roxy mit. Das sei, wie Geschäftsführer Christian Grupp betont, die beste Zuschauerbilanz seit anderthalb Jahrzehnten. Worin genau das Erfolgsgeheimnis des Roxy liegt, sei aber schwer zu sagen, meint Grupp. Grundsätzlich sei die Stimmung in der Kulturbranche eher gedämpft, ein Vorteil des Roxy sei seine breite Fächerung und Flexibilität. auch was die Veranstaltungsräume anbelangt. Große Werkhalle, Studio, Cafébar: Es sind Veranstaltungen in vielen verschiedenen Größen möglich.

