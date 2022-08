Ulm

vor 17 Min.

Bald ist Uraufführung in Wien: Die Idee zur "Donau Symphonie" entstand in Ulm

Unser Kunstwerk der Woche ist die "Donau Symphonie", die ihren Anfang in Ulm nahm und die bald in Wien uraufgeführt wird.

Lokal Unser Kunstwerk der Woche gäbe es nicht ohne eine Reihe von Zufällen. Im Herbst dieses Jahres soll die Symphonie von Frank Wildhorn in Wien uraufgeführt werden.

Von Dagmar Hub

Der Ulmer „Musical-Papst“ Walter Feucht weiß genau, wo er am 3. November 2022 sein wird: An jenem Tag wird die „Donau Symphonie“ des berühmten New Yorker Komponisten Frank Wildhorn in Wien uraufgeführt, von den Wiener Symphonikern, im Goldenen Saal, in dem das Orchester jedes Jahr das Neujahrskonzert zelebriert. Feucht freut sich riesig auf den Tag, denn diese Symphonie gäbe es nicht ohne ihn und eine lange Reihe von Zufällen.

