Gastro-Neueröffnungen: Ulms Pfauengasse wird zur neuen Ausgehmeile

Neu in der Ulmer Gastro-Szene von links oben im Uhrzeigersinn: Tanja Mala im ChevapiPapi, die Marktbar am Münsterplatz, der neue Club von Mario Schneider neben dem Café Anoa und das Mery's.

Plus Von einem Club über Cevapcici bis zum Frühstück: Direkt neben der Hirschstraße in Ulm häufen sich die Gastro-Neueröffnungen. Und auch am Münsterplatz tut sich was.

Von Oliver Helmstädter

Unter Nachteulen hat die Ulmer Pfauengasse schon seit Jahrzehnten einen guten Ruf: Von Take Five und Hit, Stitz über Graffiti bis Yello, die Immobilie mit der Hausnummer 19 hat einen Namen als Club. Doch der ist seit Langem zu. Im Herbst wird er wiederbelebt – samt anderer neuer Läden in der Nähe.

Rechts neben dem Café Anoa reaktiviert Mario Schneider den Club, der früher mal Yello hieß. Foto: Oliver Helmst�dter

Merys – mit Frühstück und türkischem Einfluss in Ulm

Schräg gegenüber steht Merys Café and Kitchen vor der Neueröffnung. Sieben Jahre betrieb Kemal Hackali mit seiner Frau Meryem daher der Namen Merys – die "Good Morning Bar" in Ulm-Söflingen. Weil dieses Konzept in der Vorstadt so gut lief, möchte das Paar nun in der Innenstadt sein Glück versuchen. Das Konzept, das noch im Juli starten soll: Ausschließlich selbst gemachte Produkte, stark türkisch angehaucht, kombiniert mit deutschen Spezialitäten. Von belegten Sesamkringeln bis Süßem wie Kuchen oder Baklava.

