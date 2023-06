Ulm

Wie die Straffälligenhilfe Ulm ihren Klienten zurück ins Leben hilft

Plus Suchtkranke Straffällige leiden nicht nur an ihrer Krankheit, sondern auch unter der Ablehnung, die sie erfahren. Eine Ulmer Hilfsstelle nimmt sich diesen Menschen an.

Thomas freut sich auf das Gefängnis, als wäre es ein lange überfälliger Urlaub. Das viele Training tut seiner Gesundheit gut, der strukturierte Tagesablauf hilft ihm seine Gedanken zu ordnen und weil dort niemand etwas von ihm erwartet, kann er auch niemanden enttäuschen. Für Thomas ist das Gefängnis nicht Strafe, sondern Zuflucht, ein Ort, der ihm mehr Freiheit gibt, als er ihm nimmt. Zum vierten Mal schon geht er nun in den Knast und sagt: "Ich habe jetzt schon Angstzustände, wenn ich an die Entlassung denke."

Uwe Gossner, der Leiter der Ulmer Bewährungs- und Straffälligenhilfe, kann das gut nachvollziehen. "Auf viele Menschen wartet nach der Entlassung nichts und niemand, im schlimmsten Fall wartet die Obdachlosigkeit", sagt er. Das gelte vor allem für suchtkranke Straffällige wie Thomas, die vom Leben draußen schlicht überfordert seien und von der Gesellschaft vor allem Ablehnung erfahren würden. "Oft fangen die echten Probleme erst mit der Entlassung an, und dort setzen wir an", sagt Gossner.

