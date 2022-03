Ulm

06:00 Uhr

Wie die Theaterkreuzung in Ulm für Radfahrer sicherer werden soll

Plus In der Ulmer Olgastraße ist kein Platz für eine Fahrradspur, nun gibt es immerhin einen Verbesserungsvorschlag. Aber auch viele Zweifel. Was geplant ist.

Von Sebastian Mayr

Kur vor der Einmündung der Keltergasse in die Olgastraße wird es eng. Das Eckhaus mit der Nummer 80 ist breit, der Gehweg davor schmal. Spätestens dort wird es gefährlich, wenn Radlerinnen und Radler verbotswidrig auf dem Bürgersteig unterwegs sind. Doch auch das Fahren auf der Olgastraße selbst ist mindestens unangenehm – wenn nicht riskant. Wer also auf zwei Rädern vom Hauptbahnhof in Richtung Theaterkreuzung unterwegs ist, hat keinen vernünftigen Platz zur Verfügung. Das soll sich ändern, doch mehr als eine Notlösung ist nicht in Sicht.

