Wie Eckart von Hirschhausen den Planeten kurieren will

Plus Der bekannte Medizin-Comedian unterhält bei seiner Visite im CCU das Publikum mit flachen Scherzen, gibt ihm aber auch ernste Botschaften mit. Am Ende singen alle der Erde ein Lied.

Abendliche Sprechstunde am Montag im großen Saal im Ulmer Congress Centrum: Dr. Eckart von Hirschhausen hatte unter dem Motto "Endlich" zum medizinischen Kabarett geladen. Ein letztes Mal, wie er selbst betont, ist von Hirschhausen auf Tournee. Künftig wolle er sich verstärkt seiner Stiftung "Gesunde Erde – gesunde Menschen" widmen. Rezeptfrei verspricht er seinem zahlreich vorhandenen Publikum: "Ich bin Arzt und möchte sie alle gut behandeln."