Wie ein Architekt besondere alte Gebäude modernisiert

Plus Max Stemshorn gestaltet gerade das Haus der Begegnung in Ulm neu, es ist nicht das erste solche Projekt. Einmal entdeckte er eine Kapelle. Worauf es ankommt.

Von Dagmar Hub

Wo in Ulm historische Gebäude saniert werden, steht oft Max Stemshorn für die Pläne gerade: Der Architekt hat sich in Ulm mit seinem Gefühl für alte Gebäude einen Namen gemacht. Das Haus der Begegnung, dessen Umbau in seinen Händen liegt, ist zwar bereits wieder eingeweiht, die Maßnahmen aber gehen weiter: Eine unschöne blaugraue Tür in einem Steinportal an der Fassade zur Neuen Straße hin wird demnächst einer Verglasung weichen, die das historische Gebäude quasi als Fenster zur Stadt hin öffnet. Und die Planungen gehen weiter, das Portal im Osten der Fassade, über dem der sogenannte Stocker-Stein eingemauert ist, soll ebenfalls neu gestaltet werden. Woher kommt Stemshorns Leidenschaft für alte Gebäude?

