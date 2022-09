Ulm

Wie erziehe ich ein Pflegekind? In Ulm gibt ein neues Training für Eltern

Lokal In Ulm und Aalen gibt es ein neues Training für Pflegeeltern – eine Deutschlandpremiere. Zwei Fachleute erklären, wie das Angebot Kleinen und Großen hilft.

Von Sebastian Mayr

Einmal hat eine Familie Hilfe bei Professor Christian Bachmann gesucht: Zwei eigene Kinder und zwei Pflegekinder hatten sie schon, der Umgang mit dem dritten Pflegekind brachte die Eltern an die Belastungsgrenze, weil es alle Anweisungen missachtete. Bachmann, Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie, diagnostizierte eine Bindungsstörung und ein ADHS. Schon das half den Eltern. "Sie hatten das Kind ohne Vorkenntnisse vom Jugendamt übernommen", berichtet der Wissenschaftler, der am Uniklinikum Ulm arbeitet. Ein neuer Kurs soll Pflegeeltern begleiten und unterstützen, er setzt auf besonders praxisnahe Trainings und kommt seit zwei Jahrzehnten in England zum Einsatz. "Eine Deutschlandpremiere", sagt Bachmann.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

