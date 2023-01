Wie geht es weiter bei Galeria Kaufhof? "Standort Ulm wird kaputtgespart"

Plus Auch wenn das größte Kaufhaus Ulms im Vergleich zu anderen Galeria-Standorten gut da steht: Die Sorgen in und um den Laden sind riesig.

Die Kaufhaus-Kette Galeria Kaufhof ist in Schieflage: Der Handelsriese hatte kürzlich erneut Insolvenz in Eigenverantwortung beantragt. Bereits jetzt steht laut einer Pressemitteilung des Konzerns fest, dass nicht sämtliche Filialen aufrechterhalten werden können. Insbesondere von den Verhandlungen mit den Vermietern hänge ab, welche Filialen von Galeria weiterbetrieben werden können oder geschlossen werden müssen. Ulm hat offenbar gute Chancen, weiterzubestehen. Auch wenn dort auf Kosten der Attraktivität auf Teufel komm raus gespart werde.