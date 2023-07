Ulm

Wie geht es weiter bei Magirus? Das sagt der Betriebsratsvorsitzende

Plus Endet die Zusammenarbeit von Magirus und Iveco? Der Magirus-Betriebsratsvorsitzende in Ulm hält sich mit Angaben dazu bedeckt. "Ich will eine gute Zukunft", sagt er.

Von Michael Kroha

Wie geht es weiter bei Magirus? Italienische Gewerkschaften haben kürzlich mitgeteilt, dass es beim Mutterkonzern, dem italienischen Nutzfahrzeughersteller Iveco Überlegungen gebe, für die Feuerwehrsparte einen Investor zu suchen, der die Produktion teilweise oder vollständig übernehme. Davon betroffen wären auch um die 1000 Beschäftigte am Standort im Donautal. Dort scheint jene Meldung aber schon seit längerem bekannt. Wilfried Schmid, der Magirus-Gesamtbetriebsratsvorsitzende in Ulm, spricht von einem "transparenten Prozess" und sagt: "Nichts ist irgendwo fix."

"Man ist auf der Suche und diskutiert", sagt Schmid. Seit wann diese Diskussionen aber geführt werden, lässt er offen. Es seien die Vertrauensleute benachrichtigt worden, die es dann an die Beschäftigten weitergegeben hätten. "Das Wann ist unwichtig", sagt er. Die italienischen Gewerkschaften seien "etwas später ins Boot" genommen worden. Die Angaben in deren Pressemeldung seien "sachlich richtig". So wirklich erfreut scheint er über die am vergangenen Donnerstag veröffentlichte Nachricht aber nicht zu sein. "Die knallen das sofort raus und alle gehen drauf", sagt er.

