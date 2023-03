Wie Luise Kinseher in Ulm das bayerische Wappentier aufs Korn nimmt

Plus Das freistaatliche Politikerderblecken der Münchnerin füllt auch unterhalb des Münsterturms den Saal. Wovon das Bühnenprogramm von Luise Kinseher lebt.

Fraternité, Egalité, Kabarett: Die Kabarettistin und Münchner Volksschauspielerin Luise Kinseher füllte das Stadthaus – auch, wenn sie dessen Saal mit ironischen Worten deutlich wenig schön findet – bis zum letzten Platz. Sie freute sich dabei über die 18-jährige Hanna als Zuschauerin, denn der Altersschnitt des Publikums lag recht hoch; das Politikerderblecken ging fast ausschließlich in Richtung CSU.