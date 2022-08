Ulm

vor 52 Min.

Wie Niklaus Weckmann Skulpturen nach dem Baukastenprinzip schuf

Lokal Lange bevor Unternehmensberater das griffige Wort Prozessoptimierung kreierten, arbeitete Künstler Niklaus Weckmann in Ulm nach diesem Prinzip.

Von Ralph Manhalter

Wie Michel Erhart war auch Niklaus Weckmann kein gebürtiger Ulmer. Um 1480 wanderte er in die Reichsstadt ein und es war wiederum Erhart, der für den zugezogenen Bildschnitzer bürgte. Über die Jahrhunderte geriet der Name Weckmann dann in Vergessenheit, eine Vielzahl seiner Werke wurden aufgrund einer entsprechenden Signatur Jörg Syrlin dem Jüngeren zugeschrieben. Heute weiß man jedoch, dass Syrlin mehrere Subunternehmer beschäftigte, unter anderem Niklaus Weckmann. Erst im letzten Jahrhundert tauchte die Identität des Künstlers aus dem Dunkel der Geschichte wieder auf; machen wir uns auf den Weg, seine bekanntesten Werke in und um Ulm zu besuchen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .