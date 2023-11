Liqui-Moly-Geschäftsführer: Wie oft ruft Ernst Prost Sie an, Herr Hiermaier?

Plus Seit anderthalb Jahren ist Ernst Prost nicht mehr das Gesicht des Ulmer Schmiermittelherstellers Liqui Moly. Sein Nachfolger setzt auf einen ähnlichen Geist.

Der inzwischen 66-jährige Ernst Prost hat losgelassen, im Hause Liqui Moly bleibt er irgendwie präsent. Bei der Einweihung der neuen, acht Millionen Euro teuren Abfüllanlage war er zwar nicht physisch anwesend. Doch erwähnt wurde der Mann, der inzwischen einen langen, schlohweißen Rauschebart hat und auf einer Alm in Reit im Winkl lebt, öfters.

Als sich Ernst Prost im Februar vergangenen Jahres in die Rente verabschiedete, war er nicht sofort weg. "In den ersten Wochen, kam schon noch der eine oder andere Anruf", sagt sein Nachfolger Günter Hiermaier. "Aber es freut mich für ihn, dass er nach ein paar Monaten loslassen konnte." Eine "gewisse Distanz zum Unternehmen" tue seinem ehemaligen Vorgesetzten gut. Dabei sagte Prost einst über seine Freundschaft zu Hiermaier: "Uns gibt es nur im Zweierpack." Das hat sich nun geändert.