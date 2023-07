Ulm

06:00 Uhr

Wie oft sollen die Fenster von Ulmer Schulen geputzt werden?

Plus Um Geld zu sparen, sollte an Schulen seltener geputzt werden. Ein Großteil der Pläne ist vom Tisch, auch dank Autofahrern. Ein Punkt bleibt trotz Kritik.

Von Sebastian Mayr

UIm muss angesichts steigender Kosten und sinkender Einnahmen bis Ende des Jahres fünf Millionen Euro einsparen, das hat der Gemeinderat im Juli 2021 festgelegt. Um das Ziel zu erreichen, sollte unter anderem an Schulen seltener geputzt werden. Nun hat die Verwaltung einen anderen Weg zum Sparen gefunden. Nur in einem Bereich soll in größeren Abständen gereinigt werden als zuletzt. Daran gibt es zwar Kritik, doch die verhallt.

Nach fünf Jahren laufen die Verträge mit den Unternehmen Barz aus Ulm und Geiger Facility Management aus Augsburg aus. Die beiden haben auch die Aufgaben der Münchner Firma Piepenbrock übernommen. Die Stadt hatte dem Dienstleister noch in der Probezeit gekündigt, weil sie mit den Leistungen unzufrieden war. Nun müssen die Verträge wegen ihres finanziellen Umfangs EU-weit neu ausgeschrieben werden. Der Bauausschuss musste entscheiden, was in den Ausschreibungen enthalten sein soll. Und damit auch: was eingespart wird und was nicht.

