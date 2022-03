Ulm/Landkreis Neu-Ulm

vor 1 Min.

Wie Polizisten, Rettungskräfte und Politiker aus der Region Gewalt erleben

Plus Handgreiflichkeiten, Beleidigungen, ein zerkratztes Auto: Ein Polizist, der DRK-Geschäftsführer und ein Alt-Bürgermeister berichten, wie roh der Umgang oft ist.

Von Stefan Kümmritz

Um das Thema "Gewalt, Beleidigung und Kränkung gegen den Staat" ging es am Dienstagabend im gut gefüllten Felix-Fabri-Saal in der Diskussionsreihe des Generationentreffs Ulm/Neu-Ulm "Stärkung der Zivilcourage". Im Fokus standen Organe wie Polizei, Feuerwehr und Hilfskräfte zum Beispiel vom Deutschen Roten Kreuz, aber auch Politiker. In einem waren sich alle Diskussionsteilnehmer im Großen und Ganzen einig: Beleidigungen oder gar Gewalt gegen die Ordnungs- und Hilfskräfte haben in den vergangenen Jahren zugenommen, wobei in der jüngsten Vergangenheit vielleicht eine leichte Abnahme erfolgte.

