Ulm

vor 2 Min.

Wie Schmuckmacher Ehinger Schwarz aufs Neue berühmt und erfolgreich wurde

Lokal Ehinger Schwarz hat sich die Strahlkraft zurückerobert – mit harten Entscheidungen und Fokus auf Luxus. Was die Ulmer Schmuckmanufaktur von anderen abhebt.

Von Sebastian Mayr

Im Büro von Timo Küchler liegen eine trockene Sonnenblumenblüte, ein Kiefernzapfen, eine Nautilusmuschel. Daneben stehen Töpfe: eine Sukkulente, ein kleiner Kaktus. Hier fängt alles an. Hier entsteht der Schmuck, der Ehinger Schwarz aufs Neue berühmt gemacht hat. An einem sonnigen Vormittag zeichnet Sina Geyer mit dem Finger nach, was die Blüte, den Zapfen und die Muschel mit den Ringen, Spangen und Ketten verbindet. Die 29-Jährige hat miterlebt, wie die Schmuckmanufaktur kurz vor dem Aus stand. Jetzt ist sie dafür verantwortlich, dass es weiter bergauf geht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

