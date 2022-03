Wie sich Ulmer Jugendliche eine umweltfreundliche Stadt vorstellen

Es ist zwar noch etwas hin, doch die Stadt Ulm lobte vergangenes Jahr schon einen Schülerkunstwettbewerb zur Landesgartenschau 2030 aus. Das sind die Gewinner.

Nun liegen die prämierten Arbeiten im Weststadthaus von Ulm vor, nicht nur sinnbildlich schwarz auf weiß, sondern bunt auf Grau wie die fantasievolle Collage von Ana Steck vom Kepler-Gymnasium, Klasse 8e. Sie hat beim Wettbewerb "Kunst für die Klimastadt Ulm" den Hauptpreis und damit einen Rundflug über das künftige Gartenschaugelände von der Wilhelmsburg bis zur Donau gewonnen. In einer Vernissage würdigte Regina Zeeb, Sprecherin des Projektteams der lokalen Agenda, die Exponate des in Zusammenarbeit mit der Stadt im Vorausblick auf die Landesgartenschau 2030 veranstalteten Wettbewerbs.

Das sind die Gewinnerbilder des Wettbewerbs "Kunst für die Klimastadt Ulm"

Wie berichtet, hatte Petra Schmitz vom städtischen Agenda-Büro mit dem Projektteam der lokalen Agenda zur Landesgartenschau die Aktion für Jugendliche im Vorjahr ausgerufen. Eingereicht werden konnten alle Formen von Kunst, Zeichnungen, Gemälde, Collagen, Videos, Fotos, versehen mit einer kurzen Beschreibung. Zu gewinnen gab es neben dem Hauptpreis für Ana Steck (Motto: Der Weg ist das Ziel) Gruppenerlebnisse wie Mal- oder Fotokurse, Naturexkursionen. So erging je ein zweiter Preis an das Regionale Ausbildungszentrum BVB 3 (Motto: Veggie-Castle Ulm), an das Anna-Essinger-Gymnasium, Klasse 6d (Technische Innovationen) und an die Albert-Einstein-Realschule, BK Klasse 10 (Motto: Planskizzen). Den dritten Preis erhielt die Astrid-Lindgren-Schule, Klasse 1a (Motto: Videoprojekt LGS 2030).

Für die Landesgartenschau wird das Gelände auch dauerhaft umgestaltet. Für Ulm bedeute das, den historischen Kern der Festungsanlage samt Gräben und Wällen wieder ins Bewusstsein zu rücken. Dieser geplante Umbau ganzer Stadtbereiche und vor allem großer Straßentrassen rund um die Bundesstraße 10 sollte auch von Jugendlichen mitgestaltet werden, die acht Jahre später, wenn die Schau stattfindet, vielleicht schon zu den jungen Erwachsenen zählten und in dem "neuen" UIm wohnen und leben wollten, erklärte Harald Walter, Leiter der Koordinierungsstelle für Großprojekte bei der Stadt Ulm.

Ausstellung im Weststadthaus Ulm: Das ist Gewinnerin Ana Steck wichtig

Wie das aussehen könnte, stellte Ana Steck in einer plakativen Collage dar. Sie reicherte den Schwarzweiß-Ausschnitt einer typischen Großstadtszenerie mit farbigen Elementen an: Grünpflanzen entlang dem Fahrradweg oder Blumenbewuchs am Hochhaus. Sie erklärt: "Mehr Grün an Rad- und Fußwegen macht die Benutzung für die Menschen gesünder und attraktiver." Sie selbst gehe zu Fuß zur Schule und komme an Bäumen vorbei, sodass sie die Vögel zwitschern hören könne, ergänzt sie. Weitere innovative Ideen sorgten bei den Besuchern für Bewunderung: Zum Beispiel nachhaltige Handy- und Laptop-Lademöglichkeiten im Stadtgebiet durch Miniwindräder beziehungsweise die Nutzung der Wellenenergie zur Stromerzeugung, Strom aus Wassertropfen durch Teflonfolie, ein Spielturm mit Rutsche ergänzend zu den Türmen der Wilhelmsburg, Sandstrand mit Strandkorb und Bar an der Donau, aber auch ein Tunnel für Tiere zur gefahrlosen Unterquerung.

Info: Die Ausstellung im Weststadthaus ist Dienstag 13 bis 18 Uhr sowie Mittwoch bis Freitag 14 bis 17 Uhr und während der Veranstaltungen zu besichtigen. Später geht sie innerhalb des Stadtgebiets auf Wanderschaft, als Nächstes Ende April ins Sozialzentrum Wiblingen.

