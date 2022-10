Wie Studierende den Semesterstart an der Uni Ulm erleben

Plus Uni-Präsident Weber gibt einen Rat, die Studierendenvertretung beobachtet Neues. Und pünktlich zum Semesterstart gibt es eine Erfolgsmeldung für die Uni Ulm.

Rund 1700 neue Studierende erwartet die Uni Ulm in diesem Semester, insgesamt lernen dort rund 10.000 Menschen. In der vergangenen Woche war Semestereinführung für die Neulinge. Der Start sei anders gewesen als zuletzt, berichtet Rudi Pietsch von der Studierendenvertretung. "Es war sehr normal", schildert er – zuvor hatte Corona viel Einfluss gehabt. Pietsch hat noch etwas anderes beobachtet.